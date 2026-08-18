سعر Quantum Innovate اليوم

السعر المباشر لمشروع Quantum Innovate (SN63) اليوم هو $ 1.65، مع تغير بنسبة 2.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN63 الحالي إلى USD هو $ 1.65 لكل SN63.

يحتل Quantum Innovate حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,266,365، مع عرض متداول قدره 5.02M SN63. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN63 بين $ 1.65 (أدنى) و$ 1.71 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 16.06، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01660408.

على المدى القصير، تحرك SN63 بمقدار -0.40% خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 95.83K.

معلومات سوق Quantum Innovate (SN63)

القيمة السوقية $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M الحجم (24 ساعة) $ 95.83K$ 95.83K $ 95.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M إمداد دورة التداول 5.02M 5.02M 5.02M إجمالي العرض 5,019,813.440288457 5,019,813.440288457 5,019,813.440288457

القيمة السوقية الحالية لـ Quantum Innovate هي $ 8.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 95.83K. العرض المتداول لـ SN63 يبلغ 5.02M، مع إجمالي عرض 5019813.440288457. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.27M.