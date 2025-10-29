معلومات سعر Qi Dao (QI) في (USD)

سعر Qi Dao (QI) في الوقت الحقيقي هو $0.02227499. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QI بين أدنى سعر $ 0.02155834 وأعلى سعر $ 0.02328593، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQI على الإطلاق هو $ 6.09، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00255096.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QI -0.29% على مدار الساعة الماضية، -3.08% على مدار 24 ساعة، و +2.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية الحالية لـ Qi Dao هي $ 3.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QI يبلغ 146.44M، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.45M.