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سعر Pyth ETH (PYTHETH) المباشر لليوم هو USD 2,677.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر PYTHETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pyth ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Pyth ETH خلال اليوم هو -2.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 463.70

أداء سعر Pyth ETH (PYTHETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pyth ETH مقابل USD هو $ -75.098030299585 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pyth ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pyth ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pyth ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -75.098030299585 -2.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pyth ETH (PYTHETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pyth ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,612.11$ 2,612.11 $ 2,612.11 24 ساعة مرتفع $ 2,838.71$ 2,838.71 $ 2,838.71 عالية طوال الوقت $ 2,838.71$ 2,838.71 $ 2,838.71 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -2.72% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Pyth ETH (PYTHETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: