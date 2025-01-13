سعر PXDC (PXDC)
سعر PXDC (PXDC) المباشر لليوم هو USD 0.99169. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PXDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PXDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.70K
- تغيير سعر PXDC خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PXDC مقابل USD هو $ -0.0029220932105379 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PXDC مقابل USD هو $ -0.0004647059 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PXDC مقابل USD هو $ -0.0177362764 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PXDC مقابل USD هو $ -0.003612499093015 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0029220932105379
|-0.29%
|30 يوم
|$ -0.0004647059
|-0.04%
|60 يوم
|$ -0.0177362764
|-1.78%
|90 يوم
|$ -0.003612499093015
|-0.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PXDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
-0.29%
-0.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.9619393
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