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سعر Pundu (PUNDU) المباشر لليوم هو USD 0.00310608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M . يتم تحديث سعر PUNDU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pundu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Pundu خلال اليوم هو -0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 995.89M

أداء سعر Pundu (PUNDU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pundu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pundu مقابل USD هو $ -0.0000768068 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pundu مقابل USD هو $ -0.0010952345 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pundu مقابل USD هو $ -0.001571420840109544 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.64% 30 يوم $ -0.0000768068 -2.47% 60 يوم $ -0.0010952345 -35.26% 90 يوم $ -0.001571420840109544 -33.59%

تحليل سعر Pundu (PUNDU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pundu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00298666$ 0.00298666 $ 0.00298666 24 ساعة مرتفع $ 0.00317929$ 0.00317929 $ 0.00317929 عالية طوال الوقت $ 0.02009279$ 0.02009279 $ 0.02009279 تغير السعر (1 ساعة) -2.20% تغير السعر (1يوم) -0.64% تغير السعر (7 أيام) +24.54%

معلومات سوق Pundu (PUNDU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: