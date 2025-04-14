سعر Pundu (PUNDU)
سعر Pundu (PUNDU) المباشر لليوم هو USD 0.00310608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M. يتم تحديث سعر PUNDU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pundu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pundu خلال اليوم هو -0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.89M
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خلال اليوم، كان سعر Pundu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pundu مقابل USD هو $ -0.0000768068 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pundu مقابل USD هو $ -0.0010952345 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pundu مقابل USD هو $ -0.001571420840109544 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.64%
|30 يوم
|$ -0.0000768068
|-2.47%
|60 يوم
|$ -0.0010952345
|-35.26%
|90 يوم
|$ -0.001571420840109544
|-33.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pundu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.20%
-0.64%
+24.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PUNDU is a meme token running on the Solana blockchain
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