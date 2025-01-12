سعر Pumpkin (PKIN)
سعر Pumpkin (PKIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.41K. يتم تحديث سعر PKIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pumpkin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.74
- تغيير سعر Pumpkin خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.63M
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خلال اليوم، كان سعر Pumpkin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pumpkin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pumpkin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pumpkin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ 0
|-58.65%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pumpkin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-0.20%
-9.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a project made in support of Pnuts Freedom Farm Animal Sanctuary created by Mark Longo, which is where his rescue donkey "Pumpkin" resides. Mark Longo was the owner of Pnut the squirrel before Pnut was taken and euthanized by the New York State Department of Environmental Conservation. Pnut the squirrel was popular on many Social Media platforms, and the revenue from allowed Mark to fund the Freedom Farm Animal Sanctuary in rescuing animals, but now that Pnut is gone Mark needs help. There is a movement of support to help mark carry this weight and we wish to use our community to do our part. We want our token and community to grow so we can keep helping Mark support his Animal Sanctuary.
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