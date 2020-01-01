توكنوميكس Pumpkin (PKIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pumpkin (PKIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pumpkin (PKIN) Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. الموقع الرسمي: https://pumpkin.fun الوثيقة البيضاء: https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb اشتر PKIN الآن!

توكنوميكس Pumpkin (PKIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pumpkin (PKIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M إجمالي العرض: $ 934.42M $ 934.42M $ 934.42M العرض المتداول: $ 874.42M $ 874.42M $ 874.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03355328 $ 0.03355328 $ 0.03355328 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00097269 $ 0.00097269 $ 0.00097269 السعر الحالي: $ 0.00130568 $ 0.00130568 $ 0.00130568 معرفة المزيد عن سعر Pumpkin (PKIN)

توكنوميكس Pumpkin (PKIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pumpkin (PKIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PKIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PKIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PKIN، استكشف السعر المباشر لتوكن PKIN!

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