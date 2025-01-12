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سعر PUMPCORN (PUMPCORN) المباشر لليوم هو USD 0.00213951 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.14M . يتم تحديث سعر PUMPCORN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUMPCORN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.41K - تغيير سعر PUMPCORN خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر PUMPCORN (PUMPCORN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUMPCORN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUMPCORN مقابل USD هو $ -0.0012003889 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUMPCORN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUMPCORN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.09% 30 يوم $ -0.0012003889 -56.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PUMPCORN (PUMPCORN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUMPCORN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00212515$ 0.00212515 $ 0.00212515 24 ساعة مرتفع $ 0.00218795$ 0.00218795 $ 0.00218795 عالية طوال الوقت $ 0.0069096$ 0.0069096 $ 0.0069096 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -9.07%

معلومات سوق PUMPCORN (PUMPCORN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: