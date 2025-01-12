سعر PUMPCORN (PUMPCORN)
سعر PUMPCORN (PUMPCORN) المباشر لليوم هو USD 0.00213951. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.14M. يتم تحديث سعر PUMPCORN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUMPCORN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.41K
- تغيير سعر PUMPCORN خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PUMPCORN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUMPCORN مقابل USD هو $ -0.0012003889 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUMPCORN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUMPCORN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.09%
|30 يوم
|$ -0.0012003889
|-56.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUMPCORN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
+0.09%
-9.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PUMPCORN have started on BLUM Memepad and quickly conquered Ston.fi 🟢$PUMPCORN is bluechip memecoin on TON supported by biggest telegram media Popcorn Today (6 MILLIONS followers) 🟢6 Million people have asked us to launch something huge in TON Ecosystem 🟢$PUMPCORN have flight through Blum Memepad in 1 min and reached $1m in 1 minute 🟢It has quickly become the fastest-growing memecoin on Telegram
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