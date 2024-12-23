سعر Puff The Dragon (PUFF)
سعر Puff The Dragon (PUFF) المباشر لليوم هو USD 0.111376. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 98.96M. يتم تحديث سعر PUFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Puff The Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.84K
- تغيير سعر Puff The Dragon خلال اليوم هو -1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 888.89M
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خلال اليوم، كان سعر Puff The Dragon مقابل USD هو $ -0.0015200243530419 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Puff The Dragon مقابل USD هو $ +0.0124167088 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Puff The Dragon مقابل USD هو $ +0.0558789541 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Puff The Dragon مقابل USD هو $ +0.04921068674536199 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0015200243530419
|-1.34%
|30 يوم
|$ +0.0124167088
|+11.15%
|60 يوم
|$ +0.0558789541
|+50.17%
|90 يوم
|$ +0.04921068674536199
|+79.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Puff The Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-1.34%
+1.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
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