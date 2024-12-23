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سعر Puff The Dragon (PUFF) المباشر لليوم هو USD 0.111376 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 98.96M . يتم تحديث سعر PUFF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Puff The Dragon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.84K - تغيير سعر Puff The Dragon خلال اليوم هو -1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 888.89M

أداء سعر Puff The Dragon (PUFF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Puff The Dragon مقابل USD هو $ -0.0015200243530419 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Puff The Dragon مقابل USD هو $ +0.0124167088 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Puff The Dragon مقابل USD هو $ +0.0558789541 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Puff The Dragon مقابل USD هو $ +0.04921068674536199 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0015200243530419 -1.34% 30 يوم $ +0.0124167088 +11.15% 60 يوم $ +0.0558789541 +50.17% 90 يوم $ +0.04921068674536199 +79.16%

تحليل سعر Puff The Dragon (PUFF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Puff The Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.110174$ 0.110174 $ 0.110174 24 ساعة مرتفع $ 0.115149$ 0.115149 $ 0.115149 عالية طوال الوقت $ 0.330448$ 0.330448 $ 0.330448 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -1.34% تغير السعر (7 أيام) +1.93%

معلومات سوق Puff The Dragon (PUFF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: