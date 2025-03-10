سعر ProductClank ($PRO)
سعر ProductClank ($PRO) المباشر لليوم هو USD 0.00000318. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 319.10K. يتم تحديث سعر $PRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ProductClank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.95K
- تغيير سعر ProductClank خلال اليوم هو -5.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $PRO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $PRO.
خلال اليوم، كان سعر ProductClank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ProductClank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ProductClank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ProductClank مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ProductClank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-5.04%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $PRO إلى AUD
A$0.0000050244
|1 $PRO إلى GBP
￡0.0000024486
|1 $PRO إلى EUR
€0.0000029256
|1 $PRO إلى USD
$0.00000318
|1 $PRO إلى MYR
RM0.0000140556
|1 $PRO إلى TRY
₺0.0001161336
|1 $PRO إلى JPY
¥0.000469368
|1 $PRO إلى RUB
₽0.0002832108
|1 $PRO إلى INR
₹0.0002772642
|1 $PRO إلى IDR
Rp0.0521311392
|1 $PRO إلى PHP
₱0.0001825638
|1 $PRO إلى EGP
￡E.0.0001611624
|1 $PRO إلى BRL
R$0.000018444
|1 $PRO إلى CAD
C$0.0000045474
|1 $PRO إلى BDT
৳0.0003862428
|1 $PRO إلى NGN
₦0.004810863
|1 $PRO إلى UAH
₴0.000131016
|1 $PRO إلى VES
Bs0.00020352
|1 $PRO إلى PKR
Rs0.0008899866
|1 $PRO إلى KZT
₸0.0015603306
|1 $PRO إلى THB
฿0.0001074522
|1 $PRO إلى TWD
NT$0.0001045266
|1 $PRO إلى CHF
Fr0.0000027666
|1 $PRO إلى HKD
HK$0.0000247086
|1 $PRO إلى MAD
.د.م0.0000309096
|1 $PRO إلى MXN
$0.000064395