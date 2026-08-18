سعر Prisma Governance Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Prisma Governance Token (PRISMA) اليوم هو $ 0.00810858، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRISMA الحالي إلى USD هو $ 0.00810858 لكل PRISMA.

يحتل Prisma Governance Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 791,257، مع عرض متداول قدره 97.55M PRISMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRISMA بين $ 0.00803838 (أدنى) و$ 0.00815806 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.64، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00632752.

على المدى القصير، تحرك PRISMA بمقدار +0.69% خلال الساعة الماضية و+4.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 368.74.

معلومات سوق Prisma Governance Token (PRISMA)

القيمة السوقية $ 791.26K$ 791.26K $ 791.26K الحجم (24 ساعة) $ 368.74$ 368.74 $ 368.74 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M إمداد دورة التداول 97.55M 97.55M 97.55M إجمالي العرض 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Prisma Governance Token هي $ 791.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 368.74. العرض المتداول لـ PRISMA يبلغ 97.55M، مع إجمالي عرض 300000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.43M.