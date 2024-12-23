سعر Prism (PRISM)
سعر Prism (PRISM) المباشر لليوم هو USD 0.00156656. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.88M. يتم تحديث سعر PRISM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prism الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 620.57
- تغيير سعر Prism خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.84B
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خلال اليوم، كان سعر Prism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prism مقابل USD هو $ +0.0010865729 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prism مقابل USD هو $ +0.0012293531 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prism مقابل USD هو $ +0.0007941103723805181 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ +0.0010865729
|+69.36%
|60 يوم
|$ +0.0012293531
|+78.47%
|90 يوم
|$ +0.0007941103723805181
|+102.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+0.22%
+7.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions
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