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سعر Prism (PRISM) المباشر لليوم هو USD 0.00156656 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.88M . يتم تحديث سعر PRISM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prism الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 620.57 - تغيير سعر Prism خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.84B

أداء سعر Prism (PRISM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prism مقابل USD هو $ +0.0010865729 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prism مقابل USD هو $ +0.0012293531 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prism مقابل USD هو $ +0.0007941103723805181 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.22% 30 يوم $ +0.0010865729 +69.36% 60 يوم $ +0.0012293531 +78.47% 90 يوم $ +0.0007941103723805181 +102.80%

تحليل سعر Prism (PRISM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00155342$ 0.00155342 $ 0.00155342 24 ساعة مرتفع $ 0.00158813$ 0.00158813 $ 0.00158813 عالية طوال الوقت $ 0.04643859$ 0.04643859 $ 0.04643859 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) +7.85%

معلومات سوق Prism (PRISM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: