توكنوميكس Prism (PRISM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Prism (PRISM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Prism (PRISM) PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions الموقع الرسمي: https://prism.ag اشتر PRISM الآن!

توكنوميكس Prism (PRISM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Prism (PRISM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M إجمالي العرض: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B العرض المتداول: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04643859 $ 0.04643859 $ 0.04643859 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000841 $ 0.0000841 $ 0.0000841 السعر الحالي: $ 0.00075856 $ 0.00075856 $ 0.00075856 معرفة المزيد عن سعر Prism (PRISM)

توكنوميكس Prism (PRISM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Prism (PRISM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PRISM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PRISM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PRISM، استكشف السعر المباشر لتوكن PRISM!

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