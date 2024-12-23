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سعر Presearch (PRE) المباشر لليوم هو USD 0.01217855 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.19M . يتم تحديث سعر PRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Presearch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.63K - تغيير سعر Presearch خلال اليوم هو -5.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 590.00M

أداء سعر Presearch (PRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Presearch مقابل USD هو $ -0.00076359771816727 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Presearch مقابل USD هو $ +0.0004146102 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Presearch مقابل USD هو $ +0.0048127534 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Presearch مقابل USD هو $ +0.00260833232795465 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00076359771816727 -5.90% 30 يوم $ +0.0004146102 +3.40% 60 يوم $ +0.0048127534 +39.52% 90 يوم $ +0.00260833232795465 +27.25%

تحليل سعر Presearch (PRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Presearch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01213521$ 0.01213521 $ 0.01213521 24 ساعة مرتفع $ 0.01297819$ 0.01297819 $ 0.01297819 عالية طوال الوقت $ 0.814159$ 0.814159 $ 0.814159 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) -5.90% تغير السعر (7 أيام) -22.18%

معلومات سوق Presearch (PRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: