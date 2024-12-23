سعر Presearch (PRE)
سعر Presearch (PRE) المباشر لليوم هو USD 0.01217855. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.19M. يتم تحديث سعر PRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Presearch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.63K
- تغيير سعر Presearch خلال اليوم هو -5.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 590.00M
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خلال اليوم، كان سعر Presearch مقابل USD هو $ -0.00076359771816727 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Presearch مقابل USD هو $ +0.0004146102 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Presearch مقابل USD هو $ +0.0048127534 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Presearch مقابل USD هو $ +0.00260833232795465 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00076359771816727
|-5.90%
|30 يوم
|$ +0.0004146102
|+3.40%
|60 يوم
|$ +0.0048127534
|+39.52%
|90 يوم
|$ +0.00260833232795465
|+27.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Presearch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
-5.90%
-22.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community.
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