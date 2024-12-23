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سعر Premia (PREMIA) المباشر لليوم هو USD 0.143165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.59M . يتم تحديث سعر PREMIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Premia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 252.03 - تغيير سعر Premia خلال اليوم هو -4.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.92M

أداء سعر Premia (PREMIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Premia مقابل USD هو $ -0.0071224933853015 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Premia مقابل USD هو $ +0.0023979851 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Premia مقابل USD هو $ +0.0289371254 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Premia مقابل USD هو $ +0.00278667639274223 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0071224933853015 -4.73% 30 يوم $ +0.0023979851 +1.67% 60 يوم $ +0.0289371254 +20.21% 90 يوم $ +0.00278667639274223 +1.99%

تحليل سعر Premia (PREMIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Premia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.142725$ 0.142725 $ 0.142725 24 ساعة مرتفع $ 0.152097$ 0.152097 $ 0.152097 عالية طوال الوقت $ 5.79$ 5.79 $ 5.79 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) -4.73% تغير السعر (7 أيام) -19.10%

معلومات سوق Premia (PREMIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: