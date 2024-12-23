سعر Premia (PREMIA)
سعر Premia (PREMIA) المباشر لليوم هو USD 0.143165. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.59M. يتم تحديث سعر PREMIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Premia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 252.03
- تغيير سعر Premia خلال اليوم هو -4.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.92M
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خلال اليوم، كان سعر Premia مقابل USD هو $ -0.0071224933853015 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Premia مقابل USD هو $ +0.0023979851 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Premia مقابل USD هو $ +0.0289371254 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Premia مقابل USD هو $ +0.00278667639274223 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0071224933853015
|-4.73%
|30 يوم
|$ +0.0023979851
|+1.67%
|60 يوم
|$ +0.0289371254
|+20.21%
|90 يوم
|$ +0.00278667639274223
|+1.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Premia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
-4.73%
-19.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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