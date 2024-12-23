سعر Position (POSI)
سعر Position (POSI) المباشر لليوم هو USD 0.00722217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 438.10K. يتم تحديث سعر POSI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Position الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 713.19
- تغيير سعر Position خلال اليوم هو -1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.66M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POSI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POSI.
خلال اليوم، كان سعر Position مقابل USD هو $ -0.00011680390422205 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Position مقابل USD هو $ +0.0017747298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Position مقابل USD هو $ +0.0010376113 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Position مقابل USD هو $ +0.0004571969924455875 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00011680390422205
|-1.59%
|30 يوم
|$ +0.0017747298
|+24.57%
|60 يوم
|$ +0.0010376113
|+14.37%
|90 يوم
|$ +0.0004571969924455875
|+6.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Position: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-1.59%
-9.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Position Exchange is the new Decentralized Trading Protocol, powered by a vAMM and operating on Binance Smart Chain initially, aiming to bridge the gap between people and the cryptocurrency markets and enhance trading experiences. The protocol offers easy and accessible Derivatives Trading in which users can trade Crypto Derivatives Products fully on-chain transparently and trustless, with high security, and privacy with a plan to expand into other assets in the future. The platform is designed to deliver all the advantages of Decentralized Finance whilst bringing the traditional Centralized Finance experience and tools onboard. To mention High leverage, low slippage, and low costs as well as limit orders all while solving the liquidity issue using the vAMM. Moreover, Position Exchange's team designed a user-friendly and attractive interface allowing traders of all kinds to trade with ease. The platform is empowered by the POSI token, its native deflationary utility token serving as the backbone of its Ecosystem. Holders can benefit from multiple advantages and use POSI in the different developed features. Holders can Stake, Farm, and Cast NFTs to grow their POSI balance as well as participate in Position Exchange's governance and shape its future.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POSI إلى AUD
A$0.0114832503
|1 POSI إلى GBP
￡0.0057055143
|1 POSI إلى EUR
€0.0068610615
|1 POSI إلى USD
$0.00722217
|1 POSI إلى MYR
RM0.0323553216
|1 POSI إلى TRY
₺0.2541481623
|1 POSI إلى JPY
¥1.1291140578
|1 POSI إلى RUB
₽0.7428001845
|1 POSI إلى INR
₹0.6138122283
|1 POSI إلى IDR
Rp116.4865965951
|1 POSI إلى PHP
₱0.4235802705
|1 POSI إلى EGP
￡E.0.3671029011
|1 POSI إلى BRL
R$0.0438385719
|1 POSI إلى CAD
C$0.0103277031
|1 POSI إلى BDT
৳0.8593660083
|1 POSI إلى NGN
₦11.1625137303
|1 POSI إلى UAH
₴0.3015978192
|1 POSI إلى VES
Bs0.36833067
|1 POSI إلى PKR
Rs2.0016966372
|1 POSI إلى KZT
₸3.7772671317
|1 POSI إلى THB
฿0.2475037659
|1 POSI إلى TWD
NT$0.2358760722
|1 POSI إلى CHF
Fr0.0064277313
|1 POSI إلى HKD
HK$0.0561162609
|1 POSI إلى MAD
.د.م0.0723661434