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سعر Position (POSI) المباشر لليوم هو USD 0.00722217 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 438.10K . يتم تحديث سعر POSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Position الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 713.19 - تغيير سعر Position خلال اليوم هو -1.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.66M

أداء سعر Position (POSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Position مقابل USD هو $ -0.00011680390422205 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Position مقابل USD هو $ +0.0017747298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Position مقابل USD هو $ +0.0010376113 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Position مقابل USD هو $ +0.0004571969924455875 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00011680390422205 -1.59% 30 يوم $ +0.0017747298 +24.57% 60 يوم $ +0.0010376113 +14.37% 90 يوم $ +0.0004571969924455875 +6.76%

تحليل سعر Position (POSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Position: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00713447$ 0.00713447 $ 0.00713447 24 ساعة مرتفع $ 0.00735375$ 0.00735375 $ 0.00735375 عالية طوال الوقت $ 7.85$ 7.85 $ 7.85 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -1.59% تغير السعر (7 أيام) -9.80%

معلومات سوق Position (POSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: