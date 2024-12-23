سعر PolyPad (POLYPAD)
سعر PolyPad (POLYPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 659.45K. يتم تحديث سعر POLYPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolyPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K
- تغيير سعر PolyPad خلال اليوم هو -10.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر PolyPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolyPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolyPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolyPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.52%
|30 يوم
|$ 0
|-22.96%
|60 يوم
|$ 0
|-12.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PolyPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.09%
-10.52%
-27.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polypad - The ultimate launchpad for Polygon projects
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