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سعر PolyPad (POLYPAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 659.45K . يتم تحديث سعر POLYPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PolyPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K - تغيير سعر PolyPad خلال اليوم هو -10.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر PolyPad (POLYPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PolyPad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PolyPad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PolyPad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PolyPad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.52% 30 يوم $ 0 -22.96% 60 يوم $ 0 -12.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PolyPad (POLYPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PolyPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.129057$ 0.129057 $ 0.129057 تغير السعر (1 ساعة) -2.09% تغير السعر (1يوم) -10.52% تغير السعر (7 أيام) -27.09%

معلومات سوق PolyPad (POLYPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: