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سعر POINTS (POINTS) المباشر لليوم هو USD 0.02764258 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.76M . يتم تحديث سعر POINTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POINTS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.18K - تغيير سعر POINTS خلال اليوم هو -20.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.74M

أداء سعر POINTS (POINTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POINTS مقابل USD هو $ -0.00723462855756433 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POINTS مقابل USD هو $ +0.0756219360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POINTS مقابل USD هو $ +0.0623635042 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POINTS مقابل USD هو $ +0.012631410174848189 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00723462855756433 -20.74% 30 يوم $ +0.0756219360 +273.57% 60 يوم $ +0.0623635042 +225.61% 90 يوم $ +0.012631410174848189 +84.15%

تحليل سعر POINTS (POINTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POINTS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02694872$ 0.02694872 $ 0.02694872 24 ساعة مرتفع $ 0.03872744$ 0.03872744 $ 0.03872744 عالية طوال الوقت $ 0.185829$ 0.185829 $ 0.185829 تغير السعر (1 ساعة) +2.57% تغير السعر (1يوم) -20.74% تغير السعر (7 أيام) -45.33%

معلومات سوق POINTS (POINTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: