سعر POINTS (POINTS)
سعر POINTS (POINTS) المباشر لليوم هو USD 0.02764258. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.76M. يتم تحديث سعر POINTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POINTS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.18K
- تغيير سعر POINTS خلال اليوم هو -20.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.74M
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خلال اليوم، كان سعر POINTS مقابل USD هو $ -0.00723462855756433 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POINTS مقابل USD هو $ +0.0756219360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POINTS مقابل USD هو $ +0.0623635042 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POINTS مقابل USD هو $ +0.012631410174848189 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00723462855756433
|-20.74%
|30 يوم
|$ +0.0756219360
|+273.57%
|60 يوم
|$ +0.0623635042
|+225.61%
|90 يوم
|$ +0.012631410174848189
|+84.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر POINTS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.57%
-20.74%
-45.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POINTS is a memecoin deployed on the Hyperliquid blockchain as a joke in the aftermath of the announcement of a second season of points. POINTS has no deployer allocation and was deployed with 20% of supply committed permanently to the Hyperliquidity order book module. POINTS was airdropped to holders of HFUN and PURR. A large holder of HFUN received 10% of supply as a result, but dumped it within days to near 0 due to unfounded concerns around its deployment. The token's image is inspired by their profile picture as a result.
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