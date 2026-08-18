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سعر Plutus SYK المباشر اليوم هو 0.01228895 USD. القيمة السوقية لـ PLSSYK هي 52,346 USD. تابع تحديثات أسعار PLSSYK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Plutus SYK المباشر اليوم هو 0.01228895 USD. القيمة السوقية لـ PLSSYK هي 52,346 USD. تابع تحديثات أسعار PLSSYK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PLSSYK

معلومات سعر PLSSYK

ما هو PLSSYK

الوثيقة البيضاء لـ PLSSYK

الموقع الرسمي لـ PLSSYK

اقتصاد توكن PLSSYK

توقعات سعر PLSSYK

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سعر Plutus SYK (PLSSYK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PLSSYK إلى USD:

$0.01228895
$0.01228895$0.01228895
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Plutus SYK (PLSSYK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:38:21 (UTC+8)

سعر Plutus SYK اليوم

السعر المباشر لمشروع Plutus SYK (PLSSYK) اليوم هو $ 0.01228895، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLSSYK الحالي إلى USD هو $ 0.01228895 لكل PLSSYK.

يحتل Plutus SYK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 52,346، مع عرض متداول قدره 4.26M PLSSYK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLSSYK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PLSSYK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.20.

معلومات سوق Plutus SYK (PLSSYK)

$ 52.35K
$ 52.35K$ 52.35K

$ 0.20
$ 0.20$ 0.20

$ 52.35K
$ 52.35K$ 52.35K

4.26M
4.26M 4.26M

4,259,589.395756316
4,259,589.395756316 4,259,589.395756316

القيمة السوقية الحالية لـ Plutus SYK هي $ 52.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.20. العرض المتداول لـ PLSSYK يبلغ 4.26M، مع إجمالي عرض 4259589.395756316. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.35K.

سجل سعر Plutus SYK بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر Plutus SYK (PLSSYK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plutus SYK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plutus SYK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plutus SYK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plutus SYK مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم----

توقعات أسعار Plutus SYK

Plutus SYK (PLSSYK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PLSSYK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPlutus SYK (PLSSYK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Plutus SYK نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Plutus SYK الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PLSSYK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Plutus SYK.

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نبذة عن Plutus SYK

ما هو السعر المباشر لـ Plutus SYK؟

يبلغ التقييم الحالي $0.01228895، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على PLSSYK؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ Plutus SYK وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $52346، تحتل Plutus SYK المرتبة #--، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت PLSSYK حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب PLSSYK اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $0.0 و$0.0، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على Plutus SYK؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (4259589.395756316 رمز)، واتجاهات التبني داخل Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Plutus SYK

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:38:21 (UTC+8)

تحديثات Plutus SYK (PLSSYK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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