سعر Plutus SYK اليوم

السعر المباشر لمشروع Plutus SYK (PLSSYK) اليوم هو $ 0.01228895، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLSSYK الحالي إلى USD هو $ 0.01228895 لكل PLSSYK.

يحتل Plutus SYK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 52,346، مع عرض متداول قدره 4.26M PLSSYK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLSSYK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PLSSYK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.20.

معلومات سوق Plutus SYK (PLSSYK)

القيمة السوقية $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K الحجم (24 ساعة) $ 0.20$ 0.20 $ 0.20 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K إمداد دورة التداول 4.26M 4.26M 4.26M إجمالي العرض 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316

القيمة السوقية الحالية لـ Plutus SYK هي $ 52.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.20. العرض المتداول لـ PLSSYK يبلغ 4.26M، مع إجمالي عرض 4259589.395756316. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.35K.