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سعر Planq (PLQ) المباشر لليوم هو USD 0.00784757 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر PLQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Planq الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 596.22 - تغيير سعر Planq خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 130.48M

أداء سعر Planq (PLQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Planq مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Planq مقابل USD هو $ -0.0007388243 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Planq مقابل USD هو $ -0.0000706304 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Planq مقابل USD هو $ -0.001626866353328175 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.27% 30 يوم $ -0.0007388243 -9.41% 60 يوم $ -0.0000706304 -0.90% 90 يوم $ -0.001626866353328175 -17.17%

تحليل سعر Planq (PLQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Planq: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00777114$ 0.00777114 $ 0.00777114 24 ساعة مرتفع $ 0.0080384$ 0.0080384 $ 0.0080384 عالية طوال الوقت $ 0.997878$ 0.997878 $ 0.997878 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) -11.23%

معلومات سوق Planq (PLQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: