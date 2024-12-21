سعر PlanetWatch (PLANETS)
سعر PlanetWatch (PLANETS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.78K. يتم تحديث سعر PLANETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PlanetWatch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 497.57
- تغيير سعر PlanetWatch خلال اليوم هو -14.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.50B
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خلال اليوم، كان سعر PlanetWatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PlanetWatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PlanetWatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PlanetWatch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.25%
|30 يوم
|$ 0
|+108.40%
|60 يوم
|$ 0
|-17.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PlanetWatch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-14.25%
+15.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining!
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