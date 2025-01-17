سعر Pipi on ETH (PIPI)
سعر Pipi on ETH (PIPI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PIPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pipi on ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.13K
- تغيير سعر Pipi on ETH خلال اليوم هو -17.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pipi on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pipi on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pipi on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pipi on ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.22%
|30 يوم
|$ 0
|-50.98%
|60 يوم
|$ 0
|-74.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pipi on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-17.22%
-15.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PIPI is a meme coin, based on Pepe's son of the same name.
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