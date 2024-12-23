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سعر PINO (PINO) المباشر لليوم هو USD 0.02388761 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.64M . يتم تحديث سعر PINO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PINO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 917.92K - تغيير سعر PINO خلال اليوم هو -22.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.76M

أداء سعر PINO (PINO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PINO مقابل USD هو $ -0.00692793829382607 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PINO مقابل USD هو $ +0.0125820938 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PINO مقابل USD هو $ +0.3485603180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PINO مقابل USD هو $ +0.0224618279136843112 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00692793829382607 -22.48% 30 يوم $ +0.0125820938 +52.67% 60 يوم $ +0.3485603180 +1,459.17% 90 يوم $ +0.0224618279136843112 +1,575.40%

تحليل سعر PINO (PINO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PINO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02355156$ 0.02355156 $ 0.02355156 24 ساعة مرتفع $ 0.03349366$ 0.03349366 $ 0.03349366 عالية طوال الوقت $ 0.077696$ 0.077696 $ 0.077696 تغير السعر (1 ساعة) -6.60% تغير السعر (1يوم) -22.48% تغير السعر (7 أيام) -62.20%

معلومات سوق PINO (PINO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: