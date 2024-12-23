سعر PINO (PINO)
سعر PINO (PINO) المباشر لليوم هو USD 0.02388761. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.64M. يتم تحديث سعر PINO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PINO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 917.92K
- تغيير سعر PINO خلال اليوم هو -22.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.76M
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خلال اليوم، كان سعر PINO مقابل USD هو $ -0.00692793829382607 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PINO مقابل USD هو $ +0.0125820938 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PINO مقابل USD هو $ +0.3485603180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PINO مقابل USD هو $ +0.0224618279136843112 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00692793829382607
|-22.48%
|30 يوم
|$ +0.0125820938
|+52.67%
|60 يوم
|$ +0.3485603180
|+1,459.17%
|90 يوم
|$ +0.0224618279136843112
|+1,575.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PINO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.60%
-22.48%
-62.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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