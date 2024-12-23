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سعر Pillar (PLR) المباشر لليوم هو USD 0.00477692 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر PLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pillar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.32K - تغيير سعر Pillar خلال اليوم هو +5.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 259.35M

أداء سعر Pillar (PLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pillar مقابل USD هو $ +0.00025211 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pillar مقابل USD هو $ +0.0002977616 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pillar مقابل USD هو $ +0.0017648082 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pillar مقابل USD هو $ +0.0012225384649336423 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025211 +5.57% 30 يوم $ +0.0002977616 +6.23% 60 يوم $ +0.0017648082 +36.94% 90 يوم $ +0.0012225384649336423 +34.40%

تحليل سعر Pillar (PLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pillar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00450822$ 0.00450822 $ 0.00450822 24 ساعة مرتفع $ 0.00482518$ 0.00482518 $ 0.00482518 عالية طوال الوقت $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) +5.57% تغير السعر (7 أيام) -6.67%

معلومات سوق Pillar (PLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: