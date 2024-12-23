سعر Pillar (PLR)
سعر Pillar (PLR) المباشر لليوم هو USD 0.00477692. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M. يتم تحديث سعر PLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pillar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.32K
- تغيير سعر Pillar خلال اليوم هو +5.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 259.35M
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خلال اليوم، كان سعر Pillar مقابل USD هو $ +0.00025211 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pillar مقابل USD هو $ +0.0002977616 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pillar مقابل USD هو $ +0.0017648082 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pillar مقابل USD هو $ +0.0012225384649336423 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00025211
|+5.57%
|30 يوم
|$ +0.0002977616
|+6.23%
|60 يوم
|$ +0.0017648082
|+36.94%
|90 يوم
|$ +0.0012225384649336423
|+34.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pillar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
+5.57%
-6.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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