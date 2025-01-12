سعر PERQ (PERQ)
سعر PERQ (PERQ) المباشر لليوم هو USD 0.00368535. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 939.45K. يتم تحديث سعر PERQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PERQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.93K
- تغيير سعر PERQ خلال اليوم هو +11.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 254.92M
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خلال اليوم، كان سعر PERQ مقابل USD هو $ +0.00037207 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PERQ مقابل USD هو $ -0.0013914160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PERQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PERQ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00037207
|+11.23%
|30 يوم
|$ -0.0013914160
|-37.75%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PERQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+13.46%
+11.23%
-0.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn
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|1 PERQ إلى AUD
A$0.005970267
|1 PERQ إلى GBP
￡0.0029851335
|1 PERQ إلى EUR
€0.0035747895
|1 PERQ إلى USD
$0.00368535
|1 PERQ إلى MYR
RM0.0165472215
|1 PERQ إلى TRY
₺0.13046139
|1 PERQ إلى JPY
¥0.5810691345
|1 PERQ إلى RUB
₽0.3745421205
|1 PERQ إلى INR
₹0.3175666095
|1 PERQ إلى IDR
Rp60.415564104
|1 PERQ إلى PHP
₱0.21743565
|1 PERQ إلى EGP
￡E.0.186110175
|1 PERQ إلى BRL
R$0.022554342
|1 PERQ إلى CAD
C$0.005306904
|1 PERQ إلى BDT
৳0.4515659355
|1 PERQ إلى NGN
₦5.7404117205
|1 PERQ إلى UAH
₴0.1565168145
|1 PERQ إلى VES
Bs0.19532355
|1 PERQ إلى PKR
Rs1.030866102
|1 PERQ إلى KZT
₸1.954046277
|1 PERQ إلى THB
฿0.127807938
|1 PERQ إلى TWD
NT$0.1220219385
|1 PERQ إلى CHF
Fr0.0033536685
|1 PERQ إلى HKD
HK$0.028672023
|1 PERQ إلى MAD
.د.م0.0371851815