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سعر PERQ (PERQ) المباشر لليوم هو USD 0.00368535 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 939.45K . يتم تحديث سعر PERQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PERQ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.93K - تغيير سعر PERQ خلال اليوم هو +11.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 254.92M

أداء سعر PERQ (PERQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PERQ مقابل USD هو $ +0.00037207 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PERQ مقابل USD هو $ -0.0013914160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PERQ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PERQ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00037207 +11.23% 30 يوم $ -0.0013914160 -37.75% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PERQ (PERQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PERQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00321922$ 0.00321922 $ 0.00321922 24 ساعة مرتفع $ 0.00370678$ 0.00370678 $ 0.00370678 عالية طوال الوقت $ 0.01227992$ 0.01227992 $ 0.01227992 تغير السعر (1 ساعة) +13.46% تغير السعر (1يوم) +11.23% تغير السعر (7 أيام) -0.75%

معلومات سوق PERQ (PERQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: