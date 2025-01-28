سعر Perezoso (PRZS)
سعر Perezoso (PRZS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRZS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Perezoso الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 926.74
- تغيير سعر Perezoso خلال اليوم هو +7.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Perezoso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Perezoso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Perezoso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Perezoso مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.26%
|30 يوم
|$ 0
|-21.07%
|60 يوم
|$ 0
|-23.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Perezoso: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+7.26%
+3.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Perezoso es un Token MEME que recompensa a los clientes de la casa de cambio Criptotraders, para participar en un sorteo semanal de 50 dólares en PRZS
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