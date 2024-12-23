سعر PER Project (PER)
سعر PER Project (PER) المباشر لليوم هو USD 0.00425016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.55M. يتم تحديث سعر PER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PER Project الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.06
- تغيير سعر PER Project خلال اليوم هو -3.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PER.
خلال اليوم، كان سعر PER Project مقابل USD هو $ -0.00014738238478586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PER Project مقابل USD هو $ +0.0018929723 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PER Project مقابل USD هو $ +0.0039959116 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PER Project مقابل USD هو $ +0.001696813517088364 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00014738238478586
|-3.35%
|30 يوم
|$ +0.0018929723
|+44.54%
|60 يوم
|$ +0.0039959116
|+94.02%
|90 يوم
|$ +0.001696813517088364
|+66.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PER Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.77%
-3.35%
-27.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PER إلى AUD
A$0.0067577544
|1 PER إلى GBP
￡0.0033576264
|1 PER إلى EUR
€0.004037652
|1 PER إلى USD
$0.00425016
|1 PER إلى MYR
RM0.0190832184
|1 PER إلى TRY
₺0.149605632
|1 PER إلى JPY
¥0.6650225352
|1 PER إلى RUB
₽0.4367889432
|1 PER إلى INR
₹0.361051092
|1 PER إلى IDR
Rp68.5509581448
|1 PER إلى PHP
₱0.2496969
|1 PER إلى EGP
￡E.0.2162481408
|1 PER إلى BRL
R$0.0258409728
|1 PER إلى CAD
C$0.0060777288
|1 PER إلى BDT
৳0.5058115416
|1 PER إلى NGN
₦6.5791626768
|1 PER إلى UAH
₴0.1775291832
|1 PER إلى VES
Bs0.21675816
|1 PER إلى PKR
Rs1.1782718568
|1 PER إلى KZT
₸2.2228761816
|1 PER إلى THB
฿0.1456529832
|1 PER إلى TWD
NT$0.1385127144
|1 PER إلى CHF
Fr0.0037826424
|1 PER إلى HKD
HK$0.0330237432
|1 PER إلى MAD
.د.م0.0425866032