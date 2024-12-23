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سعر PER Project (PER) المباشر لليوم هو USD 0.00425016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.55M . يتم تحديث سعر PER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PER Project الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.06 - تغيير سعر PER Project خلال اليوم هو -3.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00M

أداء سعر PER Project (PER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PER Project مقابل USD هو $ -0.00014738238478586 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PER Project مقابل USD هو $ +0.0018929723 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PER Project مقابل USD هو $ +0.0039959116 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PER Project مقابل USD هو $ +0.001696813517088364 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00014738238478586 -3.35% 30 يوم $ +0.0018929723 +44.54% 60 يوم $ +0.0039959116 +94.02% 90 يوم $ +0.001696813517088364 +66.45%

تحليل سعر PER Project (PER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PER Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00424634$ 0.00424634 $ 0.00424634 24 ساعة مرتفع $ 0.00447959$ 0.00447959 $ 0.00447959 عالية طوال الوقت $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 تغير السعر (1 ساعة) -1.77% تغير السعر (1يوم) -3.35% تغير السعر (7 أيام) -27.55%

معلومات سوق PER Project (PER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: