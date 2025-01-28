سعر PEPPA (PEPPA)
سعر PEPPA (PEPPA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEPPA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.92
- تغيير سعر PEPPA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PEPPA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPPA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPPA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPPA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.81%
|60 يوم
|$ 0
|-7.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPPA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? All jokes aside, here is a rough sketch of $PEPPA path ahead. We dont wan’t to give everything away on day 1, Expect a lot of the surprises along the way ;) The most adorable and hilarious meme coin in the ERC blockchain. In this whimsical adventure, you'll laugh, squeal, and invest! An astounding 100% of the tokens jumped into the muddy puddle of the liquidity pool, while LP tokens took a delightful dip in the burn bin. And guess what? The contract itself has been renounced, leaving no trace of piggy business! 19.5% worth $166,000 has been bought by $PEPPA and sent to Binance wallet 12, patiently waiting for future adventures #WINK # BINANCE
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