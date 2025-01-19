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سعر PEPO (PEPO) المباشر لليوم هو USD 0.00288993 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.91M . يتم تحديث سعر PEPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PEPO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.35K - تغيير سعر PEPO خلال اليوم هو +61.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر PEPO (PEPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PEPO مقابل USD هو $ +0.00110297 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00110297 +61.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PEPO (PEPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00177334$ 0.00177334 $ 0.00177334 24 ساعة مرتفع $ 0.00295949$ 0.00295949 $ 0.00295949 عالية طوال الوقت $ 0.00400496$ 0.00400496 $ 0.00400496 تغير السعر (1 ساعة) -2.26% تغير السعر (1يوم) +61.72% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق PEPO (PEPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: