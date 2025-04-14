سعر PepeMusk (PEPEMUSK)
سعر PepeMusk (PEPEMUSK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.32K. يتم تحديث سعر PEPEMUSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PepeMusk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PepeMusk خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PepeMusk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PepeMusk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PepeMusk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PepeMusk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|+92.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PepeMusk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+0.07%
+1.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit.
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