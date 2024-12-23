سعر Penpie (PNP)
سعر Penpie (PNP) المباشر لليوم هو USD 2.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.56M. يتم تحديث سعر PNP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Penpie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.47K
- تغيير سعر Penpie خلال اليوم هو -2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.26M
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خلال اليوم، كان سعر Penpie مقابل USD هو $ -0.063436764614849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Penpie مقابل USD هو $ -0.0860521200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Penpie مقابل USD هو $ +0.8816500000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Penpie مقابل USD هو $ +1.247256661065765 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.063436764614849
|-2.80%
|30 يوم
|$ -0.0860521200
|-3.91%
|60 يوم
|$ +0.8816500000
|+40.08%
|90 يوم
|$ +1.247256661065765
|+130.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Penpie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-2.80%
-29.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.
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