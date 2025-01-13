سعر Patton (PATTON)
سعر Patton (PATTON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PATTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Patton الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.70K
- تغيير سعر Patton خلال اليوم هو -3.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Patton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Patton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Patton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Patton مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.07%
|30 يوم
|$ 0
|-35.80%
|60 يوم
|$ 0
|+7.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Patton: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-3.07%
-3.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Patton ($PATTON): the new ERC meme token inspired by Donald Trump's first-ever dog, Patton. With zero tax, a burned liquidity pool, and a renounced contract, $PATTON is 100% community-driven. It's designed to bring together enthusiasts who believe in the power of decentralized collaboration. Get on board with this lighthearted, meme-inspired project that’s all about fun and community!
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