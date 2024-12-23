سعر Patriot (PATRIOT)
سعر Patriot (PATRIOT) المباشر لليوم هو USD 0.00551913. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.43M. يتم تحديث سعر PATRIOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Patriot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04M
- تغيير سعر Patriot خلال اليوم هو -2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Patriot مقابل USD هو $ -0.000112806648742037 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Patriot مقابل USD هو $ +0.0749291129 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Patriot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Patriot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000112806648742037
|-2.00%
|30 يوم
|$ +0.0749291129
|+1,357.63%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Patriot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.99%
-2.00%
+154.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Honoring a Legacy of Patriotism $PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all. Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen. Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe. We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great. A Legacy of Patriotism Honored Donald J. Trump with a commemorative bronze statue for his sacrifices to preserve our society's fabric. Through God's intervention, he continues fighting for us all.
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