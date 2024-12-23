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سعر Patriot (PATRIOT) المباشر لليوم هو USD 0.00551913 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.43M . يتم تحديث سعر PATRIOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Patriot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04M - تغيير سعر Patriot خلال اليوم هو -2.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Patriot (PATRIOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Patriot مقابل USD هو $ -0.000112806648742037 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Patriot مقابل USD هو $ +0.0749291129 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Patriot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Patriot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000112806648742037 -2.00% 30 يوم $ +0.0749291129 +1,357.63% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Patriot (PATRIOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Patriot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00522362$ 0.00522362 $ 0.00522362 24 ساعة مرتفع $ 0.0062635$ 0.0062635 $ 0.0062635 عالية طوال الوقت $ 0.00809173$ 0.00809173 $ 0.00809173 تغير السعر (1 ساعة) -2.99% تغير السعر (1يوم) -2.00% تغير السعر (7 أيام) +154.83%

معلومات سوق Patriot (PATRIOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: