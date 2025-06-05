سعر Parabolic (PARAX)
سعر Parabolic (PARAX) المباشر لليوم هو USD 0.01140366. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.39M. يتم تحديث سعر PARAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parabolic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Parabolic خلال اليوم هو +0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Parabolic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parabolic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parabolic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parabolic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parabolic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.88%
+0.80%
+11.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space.
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