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سعر Parabolic (PARAX) المباشر لليوم هو USD 0.01140366 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.39M . يتم تحديث سعر PARAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Parabolic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Parabolic خلال اليوم هو +0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Parabolic (PARAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Parabolic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Parabolic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Parabolic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Parabolic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Parabolic (PARAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Parabolic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01030412$ 0.01030412 $ 0.01030412 24 ساعة مرتفع $ 0.01166556$ 0.01166556 $ 0.01166556 عالية طوال الوقت $ 0.02469466$ 0.02469466 $ 0.02469466 تغير السعر (1 ساعة) +2.88% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) +11.99%

معلومات سوق Parabolic (PARAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: