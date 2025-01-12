سعر Panana ($PANANA)
سعر Panana ($PANANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M. يتم تحديث سعر $PANANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Panana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.93K
- تغيير سعر Panana خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 392.18B
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خلال اليوم، كان سعر Panana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Panana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Panana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Panana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-46.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Panana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.59%
-14.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A memecoin based on the bomefers NFT collection. We have amazing art by a pioneer in the glitch art space and cool utility with trait swapping for NFTs along with topical trait drops year-round. We are building out gacha mechanics for users to be able to get even more cool goodies within the ecosystem as well as trait swapping with permanent repercussions for supply, creating game theory around rarity and collection.
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