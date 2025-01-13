سعر OVO (OVO)
سعر OVO (OVO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OVO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OVO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.44K
- تغيير سعر OVO خلال اليوم هو +89.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OVO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OVO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OVO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OVO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+89.37%
|30 يوم
|$ 0
|-66.68%
|60 يوم
|$ 0
|-51.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OVO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.42%
+89.37%
-38.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.
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