سعر Ordinal Doge (ODOGE)
سعر Ordinal Doge (ODOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ODOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ordinal Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27K
- تغيير سعر Ordinal Doge خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ordinal Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ordinal Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ordinal Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ordinal Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.43%
|30 يوم
|$ 0
|-21.86%
|60 يوم
|$ 0
|-65.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ordinal Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+0.43%
+2.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
oDoge aims to be a decentralized and community-driven project, with a focus on transparency and fairness. he project is based on the Proof of Stake (PoS) consensus algorithm, which is seen as a more energy-efficient alternative to the Proof of Work (PoW) algorithm used by Bitcoin. Some of the key features of oDoge include faster transaction times, lower transaction fees, and improved scalability compared to Bitcoin. The website also highlights the project's strong security measures and ease of use, which is aimed at making it accessible to a wide range of users.
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