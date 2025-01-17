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سعر Ordinal Doge (ODOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ODOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ordinal Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27K - تغيير سعر Ordinal Doge خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ordinal Doge (ODOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ordinal Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ordinal Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ordinal Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ordinal Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.43% 30 يوم $ 0 -21.86% 60 يوم $ 0 -65.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ordinal Doge (ODOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ordinal Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) +2.69%

معلومات سوق Ordinal Doge (ODOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: