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سعر Orbs (ORBS) المباشر لليوم هو USD 0.02740897 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.47M . يتم تحديث سعر ORBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orbs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.07M - تغيير سعر Orbs خلال اليوم هو +4.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.51B

أداء سعر Orbs (ORBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orbs مقابل USD هو $ +0.00128499 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbs مقابل USD هو $ -0.0021389055 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbs مقابل USD هو $ +0.0003639746 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbs مقابل USD هو $ -0.000354175249135084 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00128499 +4.92% 30 يوم $ -0.0021389055 -7.80% 60 يوم $ +0.0003639746 +1.33% 90 يوم $ -0.000354175249135084 -1.27%

تحليل سعر Orbs (ORBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02590073$ 0.02590073 $ 0.02590073 24 ساعة مرتفع $ 0.02780163$ 0.02780163 $ 0.02780163 عالية طوال الوقت $ 0.360443$ 0.360443 $ 0.360443 تغير السعر (1 ساعة) +1.31% تغير السعر (1يوم) +4.92% تغير السعر (7 أيام) -17.82%

معلومات سوق Orbs (ORBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: