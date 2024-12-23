سعر Orbs (ORBS)
سعر Orbs (ORBS) المباشر لليوم هو USD 0.02740897. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.47M. يتم تحديث سعر ORBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orbs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.07M
- تغيير سعر Orbs خلال اليوم هو +4.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.51B
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خلال اليوم، كان سعر Orbs مقابل USD هو $ +0.00128499 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbs مقابل USD هو $ -0.0021389055 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbs مقابل USD هو $ +0.0003639746 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbs مقابل USD هو $ -0.000354175249135084 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00128499
|+4.92%
|30 يوم
|$ -0.0021389055
|-7.80%
|60 يوم
|$ +0.0003639746
|+1.33%
|90 يوم
|$ -0.000354175249135084
|-1.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.31%
+4.92%
-17.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.
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