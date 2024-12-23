سعر Opus CASH (CASH)
سعر Opus CASH (CASH) المباشر لليوم هو USD 0.982993. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 338.59K. يتم تحديث سعر CASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Opus CASH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.76K
- تغيير سعر Opus CASH خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 347.70K
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خلال اليوم، كان سعر Opus CASH مقابل USD هو $ -0.0010541124961893 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Opus CASH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Opus CASH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Opus CASH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0010541124961893
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Opus CASH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-0.10%
+0.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.
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