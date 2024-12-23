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سعر Opus CASH (CASH) المباشر لليوم هو USD 0.982993 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 338.59K . يتم تحديث سعر CASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Opus CASH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.76K - تغيير سعر Opus CASH خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 347.70K

أداء سعر Opus CASH (CASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Opus CASH مقابل USD هو $ -0.0010541124961893 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Opus CASH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Opus CASH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Opus CASH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0010541124961893 -0.10% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Opus CASH (CASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Opus CASH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.970657$ 0.970657 $ 0.970657 24 ساعة مرتفع $ 0.984982$ 0.984982 $ 0.984982 عالية طوال الوقت $ 0.998292$ 0.998292 $ 0.998292 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) +0.30%

معلومات سوق Opus CASH (CASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: