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سعر OpSec (OPSEC) المباشر لليوم هو USD 0.117686 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.25M . يتم تحديث سعر OPSEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpSec الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.42K - تغيير سعر OpSec خلال اليوم هو -12.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.61M

أداء سعر OpSec (OPSEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpSec مقابل USD هو $ -0.016350420099821 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpSec مقابل USD هو $ +1.0717023808 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpSec مقابل USD هو $ +0.5237216003 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpSec مقابل USD هو $ +0.04678937272378404 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.016350420099821 -12.19% 30 يوم $ +1.0717023808 +910.65% 60 يوم $ +0.5237216003 +445.02% 90 يوم $ +0.04678937272378404 +66.00%

تحليل سعر OpSec (OPSEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpSec: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.117762$ 0.117762 $ 0.117762 24 ساعة مرتفع $ 0.136004$ 0.136004 $ 0.136004 عالية طوال الوقت $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 تغير السعر (1 ساعة) -8.11% تغير السعر (1يوم) -12.19% تغير السعر (7 أيام) -25.28%

معلومات سوق OpSec (OPSEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: