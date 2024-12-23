سعر OpSec (OPSEC)
سعر OpSec (OPSEC) المباشر لليوم هو USD 0.117686. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.25M. يتم تحديث سعر OPSEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpSec الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.42K
- تغيير سعر OpSec خلال اليوم هو -12.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.61M
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خلال اليوم، كان سعر OpSec مقابل USD هو $ -0.016350420099821 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpSec مقابل USD هو $ +1.0717023808 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpSec مقابل USD هو $ +0.5237216003 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpSec مقابل USD هو $ +0.04678937272378404 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.016350420099821
|-12.19%
|30 يوم
|$ +1.0717023808
|+910.65%
|60 يوم
|$ +0.5237216003
|+445.02%
|90 يوم
|$ +0.04678937272378404
|+66.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpSec: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.11%
-12.19%
-25.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications.
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