توكنوميكس OpSec (OPSEC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OpSec (OPSEC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OpSec (OPSEC) OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications. الموقع الرسمي: https://www.opsec.computer/ الوثيقة البيضاء: https://docs.opsec.computer/category/getting-started اشتر OPSEC الآن!

توكنوميكس OpSec (OPSEC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OpSec (OPSEC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 470.73K $ 470.73K $ 470.73K إجمالي العرض: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M العرض المتداول: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 470.73K $ 470.73K $ 470.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00237247 $ 0.00237247 $ 0.00237247 السعر الحالي: $ 0.00475971 $ 0.00475971 $ 0.00475971 معرفة المزيد عن سعر OpSec (OPSEC)

توكنوميكس OpSec (OPSEC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OpSec (OPSEC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OPSEC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OPSEC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OPSEC، استكشف السعر المباشر لتوكن OPSEC!

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