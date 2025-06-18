سعر OpenKaito (SN5)
سعر OpenKaito (SN5) المباشر لليوم هو USD 21.28. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.90M. يتم تحديث سعر SN5 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenKaito الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OpenKaito خلال اليوم هو -1.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر OpenKaito مقابل USD هو $ -0.39860510763028 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenKaito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenKaito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenKaito مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.39860510763028
|-1.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenKaito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.88%
-1.83%
-10.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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