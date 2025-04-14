سعر OpenEden OpenDollar (USDO)
سعر OpenEden OpenDollar (USDO) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.27M. يتم تحديث سعر USDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenEden OpenDollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OpenEden OpenDollar خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 103.33M
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خلال اليوم، كان سعر OpenEden OpenDollar مقابل USD هو $ -0.001281060410546 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenEden OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenEden OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenEden OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001281060410546
|-0.12%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenEden OpenDollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.12%
+0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.
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