احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USDO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USDO.

سعر OpenEden OpenDollar (USDO) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.27M . يتم تحديث سعر USDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpenEden OpenDollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OpenEden OpenDollar خلال اليوم هو -0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 103.33M

أداء سعر OpenEden OpenDollar (USDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpenEden OpenDollar مقابل USD هو $ -0.001281060410546 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenEden OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenEden OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenEden OpenDollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001281060410546 -0.12% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OpenEden OpenDollar (USDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenEden OpenDollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995226$ 0.995226 $ 0.995226 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) +0.07%

معلومات سوق OpenEden OpenDollar (USDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: