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سعر Onchain AI (OCAI) المباشر لليوم هو USD 0.00245968 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.94K . يتم تحديث سعر OCAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Onchain AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.17K - تغيير سعر Onchain AI خلال اليوم هو -1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M

أداء سعر Onchain AI (OCAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Onchain AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Onchain AI مقابل USD هو $ +0.0014777954 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Onchain AI مقابل USD هو $ +0.0017838411 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Onchain AI مقابل USD هو $ +0.0005297418234355597 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.61% 30 يوم $ +0.0014777954 +60.08% 60 يوم $ +0.0017838411 +72.52% 90 يوم $ +0.0005297418234355597 +27.45%

تحليل سعر Onchain AI (OCAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Onchain AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00237098$ 0.00237098 $ 0.00237098 24 ساعة مرتفع $ 0.00291685$ 0.00291685 $ 0.00291685 عالية طوال الوقت $ 0.082139$ 0.082139 $ 0.082139 تغير السعر (1 ساعة) -9.82% تغير السعر (1يوم) -1.61% تغير السعر (7 أيام) -28.76%

معلومات سوق Onchain AI (OCAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: