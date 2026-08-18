سعر Omnity Convertible Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Omnity Convertible Token (OCT) اليوم هو $ 0.00163403، مع تغير بنسبة 1.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OCT الحالي إلى USD هو $ 0.00163403 لكل OCT.

يحتل Omnity Convertible Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 163,403، مع عرض متداول قدره 100.00M OCT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OCT بين $ 0.00157627 (أدنى) و$ 0.00163547 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.02، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OCT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.06.

معلومات سوق Omnity Convertible Token (OCT)

القيمة السوقية $ 163.40K$ 163.40K $ 163.40K الحجم (24 ساعة) $ 44.06$ 44.06 $ 44.06 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 163.40K$ 163.40K $ 163.40K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Omnity Convertible Token هي $ 163.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.06. العرض المتداول لـ OCT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.40K.