سعر Olyverse (OLY)
سعر Olyverse (OLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 586.73K. يتم تحديث سعر OLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Olyverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.57
- تغيير سعر Olyverse خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.15B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OLY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OLY.
خلال اليوم، كان سعر Olyverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Olyverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Olyverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Olyverse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+20.97%
|60 يوم
|$ 0
|+21.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Olyverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-23.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The social platform that brings fans and stars closer together, delivering next-level fan engagement & rewarding participation.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OLY إلى AUD
A$--
|1 OLY إلى GBP
￡--
|1 OLY إلى EUR
€--
|1 OLY إلى USD
$--
|1 OLY إلى MYR
RM--
|1 OLY إلى TRY
₺--
|1 OLY إلى JPY
¥--
|1 OLY إلى RUB
₽--
|1 OLY إلى INR
₹--
|1 OLY إلى IDR
Rp--
|1 OLY إلى PHP
₱--
|1 OLY إلى EGP
￡E.--
|1 OLY إلى BRL
R$--
|1 OLY إلى CAD
C$--
|1 OLY إلى BDT
৳--
|1 OLY إلى NGN
₦--
|1 OLY إلى UAH
₴--
|1 OLY إلى VES
Bs--
|1 OLY إلى PKR
Rs--
|1 OLY إلى KZT
₸--
|1 OLY إلى THB
฿--
|1 OLY إلى TWD
NT$--
|1 OLY إلى CHF
Fr--
|1 OLY إلى HKD
HK$--
|1 OLY إلى MAD
.د.م--