سعر Oggie (OGGIE)
سعر Oggie (OGGIE) المباشر لليوم هو USD 0.00130837. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر OGGIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oggie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Oggie خلال اليوم هو +0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Oggie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oggie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oggie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oggie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oggie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.06%
+0.84%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $OGGIE token, launched on the Ethereum blockchain, is a community-driven memecoin celebrating the legacy of Oggie the Frog, a character from Robert Crumb’s Big Yum Yum Book. Oggie, an emblem of 1960s countercultural humor, is positioned as the original frog inspiring later icons like Pepe the Frog. The project connects underground art history with digital assets, emphasizing cultural significance. With burned liquidity and a renounced contract, $OGGIE ensures transparency and trust. It aims to engage collectors and fans by offering a token that honors Crumb’s artistic influence in the blockchain space, so they can participate in the celebration of the original art, the fiery creativity of the new one being produced by the community & more.
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