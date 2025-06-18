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سعر Oggie (OGGIE) المباشر لليوم هو USD 0.00130837 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر OGGIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oggie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Oggie خلال اليوم هو +0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Oggie (OGGIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oggie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oggie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oggie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oggie مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oggie (OGGIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oggie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111816$ 0.00111816 $ 0.00111816 24 ساعة مرتفع $ 0.00153913$ 0.00153913 $ 0.00153913 عالية طوال الوقت $ 0.00163479$ 0.00163479 $ 0.00163479 تغير السعر (1 ساعة) -1.06% تغير السعر (1يوم) +0.84% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Oggie (OGGIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: