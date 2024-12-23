سعر Observer (OBSR)
سعر Observer (OBSR) المباشر لليوم هو USD 0.00180363. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.96M. يتم تحديث سعر OBSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Observer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.48M
- تغيير سعر Observer خلال اليوم هو -8.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.11B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OBSR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OBSR.
خلال اليوم، كان سعر Observer مقابل USD هو $ -0.000160397185508031 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Observer مقابل USD هو $ +0.0000570181 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Observer مقابل USD هو $ +0.0006206721 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Observer مقابل USD هو $ +0.0003914737510368473 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000160397185508031
|-8.16%
|30 يوم
|$ +0.0000570181
|+3.16%
|60 يوم
|$ +0.0006206721
|+34.41%
|90 يوم
|$ +0.0003914737510368473
|+27.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Observer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.22%
-8.16%
-13.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OBSR إلى AUD
A$0.0028677717
|1 OBSR إلى GBP
￡0.0014248677
|1 OBSR إلى EUR
€0.0017134485
|1 OBSR إلى USD
$0.00180363
|1 OBSR إلى MYR
RM0.008116335
|1 OBSR إلى TRY
₺0.0634697397
|1 OBSR إلى JPY
¥0.2821598772
|1 OBSR إلى RUB
₽0.1853590551
|1 OBSR إلى INR
₹0.1532003322
|1 OBSR إلى IDR
Rp29.0908023789
|1 OBSR إلى PHP
₱0.1061255892
|1 OBSR إلى EGP
￡E.0.0917506581
|1 OBSR إلى BRL
R$0.0109660704
|1 OBSR إلى CAD
C$0.0025791909
|1 OBSR إلى BDT
৳0.2146500063
|1 OBSR إلى NGN
₦2.7919831674
|1 OBSR إلى UAH
₴0.0753376251
|1 OBSR إلى VES
Bs0.09198513
|1 OBSR إلى PKR
Rs0.5000203449
|1 OBSR إلى KZT
₸0.9433165263
|1 OBSR إلى THB
฿0.0618464727
|1 OBSR إلى TWD
NT$0.0588524469
|1 OBSR إلى CHF
Fr0.0016052307
|1 OBSR إلى HKD
HK$0.0140142051
|1 OBSR إلى MAD
.د.م0.0180723726