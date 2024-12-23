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سعر Observer (OBSR) المباشر لليوم هو USD 0.00180363 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.96M . يتم تحديث سعر OBSR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Observer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.48M - تغيير سعر Observer خلال اليوم هو -8.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.11B

أداء سعر Observer (OBSR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Observer مقابل USD هو $ -0.000160397185508031 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Observer مقابل USD هو $ +0.0000570181 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Observer مقابل USD هو $ +0.0006206721 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Observer مقابل USD هو $ +0.0003914737510368473 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000160397185508031 -8.16% 30 يوم $ +0.0000570181 +3.16% 60 يوم $ +0.0006206721 +34.41% 90 يوم $ +0.0003914737510368473 +27.72%

تحليل سعر Observer (OBSR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Observer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00179371$ 0.00179371 $ 0.00179371 24 ساعة مرتفع $ 0.0020849$ 0.0020849 $ 0.0020849 عالية طوال الوقت $ 0.06177$ 0.06177 $ 0.06177 تغير السعر (1 ساعة) -2.22% تغير السعر (1يوم) -8.16% تغير السعر (7 أيام) -13.39%

معلومات سوق Observer (OBSR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: