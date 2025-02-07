سعر Obortech (OBOT)
سعر Obortech (OBOT) المباشر لليوم هو USD 0.01064709. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M. يتم تحديث سعر OBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Obortech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.21K
- تغيير سعر Obortech خلال اليوم هو -3.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 197.50M
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خلال اليوم، كان سعر Obortech مقابل USD هو $ -0.00033203869545755 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Obortech مقابل USD هو $ -0.0055173593 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Obortech مقابل USD هو $ -0.0062475346 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Obortech مقابل USD هو $ -0.000033347904755188 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00033203869545755
|-3.02%
|30 يوم
|$ -0.0055173593
|-51.82%
|60 يوم
|$ -0.0062475346
|-58.67%
|90 يوم
|$ -0.000033347904755188
|-0.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Obortech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-3.02%
-20.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.
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