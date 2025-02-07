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سعر Obortech (OBOT) المباشر لليوم هو USD 0.01064709 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M . يتم تحديث سعر OBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Obortech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.21K - تغيير سعر Obortech خلال اليوم هو -3.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 197.50M

أداء سعر Obortech (OBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Obortech مقابل USD هو $ -0.00033203869545755 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Obortech مقابل USD هو $ -0.0055173593 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Obortech مقابل USD هو $ -0.0062475346 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Obortech مقابل USD هو $ -0.000033347904755188 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00033203869545755 -3.02% 30 يوم $ -0.0055173593 -51.82% 60 يوم $ -0.0062475346 -58.67% 90 يوم $ -0.000033347904755188 -0.31%

تحليل سعر Obortech (OBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Obortech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01056886$ 0.01056886 $ 0.01056886 24 ساعة مرتفع $ 0.01151703$ 0.01151703 $ 0.01151703 عالية طوال الوقت $ 0.132549$ 0.132549 $ 0.132549 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -3.02% تغير السعر (7 أيام) -20.59%

معلومات سوق Obortech (OBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: