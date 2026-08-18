سعر NUVA nvYLDS اليوم

السعر المباشر لمشروع NUVA nvYLDS (NVYLDS) اليوم هو $ 1.016، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NVYLDS الحالي إلى USD هو $ 1.016 لكل NVYLDS.

يحتل NUVA nvYLDS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 81,384، مع عرض متداول قدره 80.08K NVYLDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NVYLDS بين $ 1.016 (أدنى) و$ 1.016 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.016، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.014.

على المدى القصير، تحرك NVYLDS بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق NUVA nvYLDS (NVYLDS)

القيمة السوقية $ 81.38K$ 81.38K $ 81.38K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.38K$ 81.38K $ 81.38K إمداد دورة التداول 80.08K 80.08K 80.08K إجمالي العرض 80,082.97576719701 80,082.97576719701 80,082.97576719701

القيمة السوقية الحالية لـ NUVA nvYLDS هي $ 81.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ NVYLDS يبلغ 80.08K، مع إجمالي عرض 80082.97576719701. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.38K.